Nach Rassismus-Wirbel: Steffen Freund entschuldigt sich "aufrichtig" für Aussagen über Bentaleb und Harit

Seine rassistischen Aussagen in der Sport1-Sendung "Doppelpass" hatten am Sonntag für Wirbel gesorgt - jetzt hat sich Steffen Freund öffentlich via Twitter entschuldigt. Der ehemalige Nationalspieler zog in der Sendung eine Verbindung zwischen Undiszipliniertheiten der vom FC Schalke 04 suspendierten Spieler Nabil Bentaleb und Amine Harit und deren Herkunft. Freund stellte nun klar, dass er "Rassismus zutiefst verabscheue". Jeder, der ihn und seine Karriere als Spieler und Trainer kennen würde, würde das wissen, so der Ex-BVB-Profi. "Niemand ärgert sich darüber mehr als ich, dass ich mich in der Live-Sendung #dopa leider so missverständlich ausgedrückt habe. Dafür möchte ich mich aufrichtig entschuldigen."

Anzeige