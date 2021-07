Rassismus-Eklat um Dembélé und Griezmann: Sponsor kündigt Vertrag, Barcelona entschuldigt sich

Der FC Barcelona hat sich bei den Japanern wegen eines Rassismus-Eklats um den früheren Dortmunder Profi Ousmane Dembélé (24) und Antoine Griezmann (30) entschuldigt. "Die Vereinsführung wird alles Mögliche tun, um zu garantieren, dass sich solche Situationen in Zukunft nicht wiederholen" , heißt es in der am Mittwoch auf Japanisch veröffentlichten Mitteilung des spanischen Topklubs. Beide Spieler hätten sich für ihre "abfälligen Taten und Worte" gegenüber japanischen Hotelangestellten bereits entschuldigt. Der Klub werde "die notwendigen internen Maßnahmen ergreifen." Ob es Sanktionen geben wird, wurde nicht bekannt.

Japanischer Barcelona-Sponsor Rakuten bittet um Erklärung

Seit einigen Tagen kursiert im Netz ein Video, das nach Medienberichten ca. zwei Jahre alt ist und im Rahmen einer Japan-Tournee des FC Barcelona in einem Hotel des asiatischen Landes entstand. Darin macht sich Dembélé in rassistischer Form über mehrere Mitarbeiter des Hotels lustig, die ein technisches Problem im Zimmer zu lösen versuchen, damit die beiden französischen Nationalspieler ein Videospiel spielen können.

Der frühere Dortmunder sagt: "All diese hässlichen Gesichter, nur damit du Pro Evolution Soccer spielen kannst." Und auch: "Was ist das für eine rückständige Sprache? Seid ihr in eurem Land technologisch fortgeschritten oder nicht?" Griezmann sagt in der Aufnahme zwar nichts, lacht aber über die Aussagen Dembélés.

Der japanische Onlinehändler Rakuten, seit Anfang 2017 Trikotsponsor des FC Barcelona, hatte am Dienstag um eine Erklärung gebeten. Der Klub betonte nun, ein solches "respektloses" Verhalten habe mit den Werten des katalanischen Vereins von Nationaltorwart Marc-André ter Stegen nichts gemein. "Es gibt keinen Platz für Rassismus beim FC Barcelona", heißt es.