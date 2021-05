Rassismus-Eklat um Jens Lehmann: Auch "Sky" und "Sport1" ziehen Konsequenzen

Nach einer rassistischen Äußerung gegenüber Dennis Aogo wird der Pay-TV-Sender Sky auf den Einsatz von Jens Lehmann verzichten. "Wir hatten Jens Lehmann oft bei Sky als Gast in unserem Programm, sind sehr enttäuscht über sein Verhalten und planen, ihn jetzt nicht mehr als Gast in unsere Sendungen einzuladen", schrieb Sky-Sportchef Charly Classen in einer Stellungnahme am Mittwoch. Lehmann war zuletzt immer wieder Gast in der Talkshow Sky90, sowie bei der Taktik-Sendung "Matchplan". Auch bei Sport1 wird der ehemalige Fußball-Nationaltorwart nicht mehr eingeladen. Lehmann hatte zuvor in einer WhatsApp-Nachricht an Aogo den Begriff "Quotenschwarzer" benutzt.

Anzeige