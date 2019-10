Rassismus-Eklat bei Liverpool-Spiel: Klopp-Klub verurteilt Banner gegen Divock Origi

Auf dem Platz hatte der FC Liverpool im Champions-League-Spiel beim KRC Genk (4:1) Grund zum Jubeln. Abseits des Feldes mussten die "Reds" jedoch eine Entgleisung von Fans über sich ergehen lassen. Denn in der Arena in Belgien war ein Banner aufgehängt worden, das Liverpools Stürmer Divock Origi rassistisch beleidigte. Origi kam in der 80. Minute als Einwechselspieler für Roberto Firmino in die Begegnung.