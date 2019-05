Rassismus im Brandenburger Fußball: "Nur weil Hassan schreit, musst du nicht pfeifen"

Die Aussagen von Timm Wardecki schlagen hohe Wellen. Der Trainer von Optik Rathenow II hatte im MAZ-Interview Rassismus in der Fußball-Kreisliga auf die Tagesordnung gesetzt. Die Sportgerichte haben jedoch nur selten mit rassistischen Vorfällen zu tun. Der Fußball-Landesverband will Schiedsrichter sensibilisieren, rassistische Äußerungen im Spielbericht zu vermerken. „Wir wollen Rassismus nicht dulden. Aber nur wenn wir informiert werden, können wir aktiv werden“, sagt Stefan Hübner, Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses Havelland.

Am Dienstag hat das Kreissportgericht den FC Deetz zu einer Strafe in Höhe von 250 Euro verurteilt. Bis zu 5000 Euro sind möglich. Das Gericht hielt dem Verein zugute, dass er erst nach dem Spiel von der Beschimpfung erfahren habe, sagt Hans-Jürgen Watteroth, Vorsitzender des Kreissportgerichts. „Außerdem hat der Verein viel unternommen.“ So wurde die Zahl der Ordner erhöht und eine Bande aufgehängt, auf der man sich von Rassismus und Diskriminierung distanziert. Der SPORTBUZZER dokumentiert weitere Vorfälle aus der jüngeren Vergangenheit: