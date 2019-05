Rassismus im Brandenburger Fußball: Landesverband reagiert

Nach mehreren rassistischen Vorfällen in Brandenburgs Fußballstadien drängt der Fußball-Landesverband (FLB) Vereine und Schiedsrichter zu schärferem Vorgehen. Das kündigte Jens Kaden, seit 2018 Präsident des FLB, gestern gegenüber dem SPORTBUZZER an. „Wir distanzieren uns komplett von Rassismus. Das gehört nicht auf den Platz und in die Gesellschaft“, so Kaden.

Der Verband habe den Schiedsrichterausschuss angewiesen, die Referees zu sensibilisieren. Gleichzeitig erwartet die Organisation von den Vereinen eine konsequente Ahndung fremdenfeindlicher Vorkommnisse. „Wenn etwas passiert und der Schiedsrichter nicht reagiert“, dürften die Clubs dies nicht als „bittere Pille“ hinnehmen. „Sie müssen selbst kleinste Anlässe melden, damit wir tätig werden können“, so der Verbandspräsident. In der kommenden Woche hält der FLB eine zweitägige Klausur ab. Kaden: „Dann werden wir auch mit den Fußballkreisen besprechen, wie wir solchen Sachen begegnen.“

Keine Lust auf Sonderberichte

In einem SPORTBUZZER-Interview hatte Timm Wardecki, Trainer von Optik Rathenow II, ständige rassistische Beschimpfungen seiner dunkelhäutigen Spieler von den Rängen aus angeprangert. Wardecki sieht die Schiedsrichter in der Pflicht, die nach seiner Beobachtung jedoch keine Lust hätten, Sonderberichte zu schreiben. Für Schlagzeilen hatten auch „Bimbo“-Rufe gegen einen dunkelhäutigen Spieler von Turbine Potsdam in Deetz gesorgt. In diesem Fall verhängte ein Sportgericht gerade eine Geldstrafe. Antisemitische Hetze hatte das Spiel Ludwigsfelde gegen Luckenwalde überschattet.

Fehlendes Problembewusstsein

Der politische Druck auf den Verband steigt. „Deutscher Fußball-Bund und der Fußballverband Brandenburg müssen diesem Alltagsrassismus konsequent Einhalt gebieten“, fordert Grünen-Fraktionsvorsitzende Ursula Nonnemacher. Die Linken-Abgeordnete Andrea Johlige kritisiert, der Fußballverband habe in der Vergangenheit „nicht den allerbesten Eindruck gemacht, weil seine Haltung nicht ganz klar war“. Es fehle teilweise an Problembewusstsein – und nicht nur in den unteren Ligen. So habe etwa der FC Energie Cottbus lange gebraucht, um sich sein Problems mit rechten Fangruppierungen einzugestehen.

Verlässliche Zahlen über rassistische Vorfälle gibt es kaum. Auf Landesebene, also in der Brandenburgliga, den Landesligen und Landesklassen, gab es laut FLB in der vergangenen Saison 79 Sportgerichtsverfahren. Fünf behandelten vermeintliche Diskriminierungsfälle, drei davon wurden aus Mangel an Beweisen eingestellt.

Die Fans wissen, wo der Schiri wohnt

„Die Verantwortung darf nicht allein an den Schiedsrichtern hängen bleiben – auch die Vereine sind hier in der Pflicht“, sagt Markus Klein vom Mobilen Beratungsteam, das lokale Institutionen beim Umgang mit Rechtsextremisten unterstützt. „In diesen Spielklassen gilt tatsächlich: Die Fans wissen, wo der Schiri wohnt“, sagt Klein. Für die von Hetze Betroffenen sei es „am wichtigsten, dass sie Schiedsrichter, Trainer und Vereinsführung auf ihrer Seite wissen“, sagt Hannes Püschel vom Verein Opferperspektive Brandenburg. Kommentar Seite 7 Hintergrund Seite 19

