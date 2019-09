Rassismus-Vorfälle in Italien: FIFA-Präsident Gianni Infantino fordert Reaktion

Serie A: Erneut rassistische Gesänge beim Spiel zwischen Bergamo und Florenz

Die Partie zwischen Atalanta Bergamo und dem AC Florenz in der Serie A war am Sonntag wegen rassistischer Gesänge während der ersten Halbzeit kurzzeitig unterbrochen worden. Florenz-Profi Dalbert Henrique aus Brasilien hatte den Schiedsrichter angesprochen, weil er sich von Atalanta-Fans rassistisch beschimpft fühlte. Auch der belgische Nationalspieler Romelu Lukaku von Inter Mailand war zuletzt Ziel solcher Attacken - unter anderem durch einen TV-Kommentator, der deswegen entlassen wurde.

Rassismus müsse mit Bildung, Verurteilung und Diskussionen bekämpft werden, sagte Infantino. "Wir können keinen Rassismus in der Gesellschaft oder im Sport haben. In Italien hat sich die Situation nicht verbessert, und das ist sehr ernst. Man muss die Verantwortlichen identifizieren und aus den Stadien werfen", verlangte der Schweizer. Es dürfe keine Angst davor geben, Rassisten zu verurteilen. Vor Infantino hatte zuletzt auch Inter-Mailand-Trainer Antonio Conte die Entwicklungen angeprangert: "Diese Dinge existieren in Italien und es wird nur schlimmer und schlimmer", so der Eindruck des Inter-Trainers.