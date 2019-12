Rassismus-Problem in Serie A: Liga-Direktor mit absurdem Mikrofon-Vorschlag

In der Rassismusdebatte im italienischen Profifußball ist jetzt Serie-A-Direktor Luigi De Siervo in die Schlagzeilen geraten. Die Zeitung La Repubblica veröffentlichte am Dienstag auf ihrer Internetseite einen Audio-Mitschnitt, auf dem De Siervo vorschlägt, die Mikrofone im Stadion abzuschalten, sollten Fans rassistische Gesänge anstimmen. Die rassistischen Sprechchöre wären dann nicht im Fernsehen zu hören.

Der Zeitung zufolge wurden die Äußerungen anscheinend heimlich bei einem Treffen hochrangiger Vertreter der Serie A im September aufgezeichnet. De Siervo gab laut des Blattes zu, dass es sich um seine Stimme handele. Er kündigte rechtliche Schritte an, sagte aber nicht, gegen wen.

Balotelli und Lukaku wiederholt beschimpft

In den italienischen Stadien werden dunkelhäutige Spieler immer wieder mit rassistischen Chören und Affenlauten beleidigt. Häufige Zielscheibe sind die Stürmer Mario Balotelli von Brescia Calcio und Romelu Lukaku von Inter Mailand. Anfang November kam es im Stadion von Hellas Verona beim Heimspiel gegen Brescia zu einem Eklat, als Balotelli während eines Angriffs den Ball stoppte, ihn in die Hände nahm und in Richtung eines Fanblocks der Gastgeber schoss. Die Klubs der Serie A kündigten danach einen Kampf gegen den Rassismus an.

25 ehemalige Spieler von Juventus Turin - und was sie heute machen Cristiano Ronaldo ist in illustrer Gesellschaft, wenn es um große Namen bei Juventus Turin geht. 25 der größten Stars, die jemals bei der "Alten Dame" spielten - und was sie heute machen. ©

Anzeige

Rassistische Beleidigungen dunkelhäutiger Profis hatten sich in den letzten Wochen in europäischen Stadien gehäuft. In der zweiten niederländischen Liga wurde ein Spieler von Excelsior Rotterdam von gegnerischen Fans beleidigt, in der EM-Quali beleidigten bulgarische Fans die englischen Spieler und rumänische Fans den Schweden Alexander Isak. Der Ex-BVB-Stürmer wurde sogar mit einem Golfball beworfen. Liverpool-Star Georginio Wijnaldum und DFB-Verteidiger Antonio Rüdiger hatten daraufhin bereits angekündigt, nicht mehr weiterspielen zu wollen und das Feld zu verlassen, sollten sie diskriminiert werden.

Ligen und Vereine starteten aufgrund der Vorkommnisse zuletzt häufiger Aktionen gegen Rassismus und Antisemitismus. Eintracht Frankfurt zum Beispiel lief in einem speziellen Trikot für mehr Vielfalt und Akzeptanz auf und in den beiden ersten holländischen Ligen wurde Ende November in der ersten Spielminute der Partien gestreikt und nicht gekickt.