Rassismusvorwurf gegen Vierten Offiziellen: Rumäniens Fußballverband droht mit Konsequenzen

Wegen einer angeblichen rassistischen Beleidigung durch den Vierten Offiziellen Coltescu gegen Basaksehirs kamerunischen Assistenztrainer Pierre Webo hatten am Dienstagabend sowohl die Istanbuler als auch Gastgeber PSG den Rasen verlassen. Nach längeren Diskussionen in den Katakomben wurde die Partie schließlich abgebrochen und soll am Mittwochabend mit neuen Schiedsrichtern fortgesetzt werden.

Nach den Rassismusvorwürfen gegen den rumänischen Schiedsrichter-Assistenten Sebastian Coltescu hat der rumänische Fußballverband (FRF) mit Konsequenzen gedroht, sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten. "Der Rumänische Fußballverband distanziert sich mit Nachdruck von jeder Aktion oder Erklärung rassistischer oder fremdenfeindlicher Art“, hieß es in einer Stellungnahme am Mittwoch. Man habe die Vorgänge bei dem Champions-League -Spiel Paris Saint-Germain gegen Basaksehir zur Kenntnis genommen und warte hierzu auf das Prüfungsergebnis der UEFA.

Der niederländische Referee Danny Makkelie pfeift die Partie ab 18.55 Uhr wieder an - und zwar ab der 13. Minute, in der das Spiel abgebrochen wurde. Das teilte die UEFA am Morgen mit. Zur Seite stehen dem 37-Jährigen an den Linien sein Landsmann Mario Diks und der Pole Marcin Boniek. Als Vierter Offizieller wurde der Pole Bartosz Frankowski nominiert.