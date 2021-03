Accounts gelöscht: Facebook reagiert auf rassistische Beleidigungen gegen Rabbi Matondo

Facebook hat auf die rassistischen Beleidigungen gegen den walisischen Profi Rabbi Matondo reagiert und die entsprechenden Instagram-Accounts gelöscht. "Wir dulden keine rassistischen Beleidigungen auf Instagram und haben die Accounts, die diese Nachrichten an Rabbi Matondo geschickt haben, am Wochenende entfernt", teilte eine Facebook-Sprecherin am Montag mit. Zudem gebe es Möglichkeiten, mit denen Personen des öffentlichen Lebens einstellen könnten, dass sie keine Direktnachrichten von Personen erhalten, denen sie nicht folgen. Instagram gehört seit 2012 zu Facebook.

