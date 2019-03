Rassismus-Skandal beim Länderspiel in Wolfsburg: Drei Männer stellen sich

Die drei Männer, die beim Länderspiel am Mittwoch im Wolfsburger Stadion fremdenfeindlich gegen die DFB-Spieler Ilkay Gündogan und Leroy Sané gepöbelt hatten (der SPORT BUZZER berichtete) , haben sich bei der Polizei Wolfsburg freiwillig gestellt. Alle drei kommen aus der Region Braunschweig und sind weder vorbestraft noch bisher in Verbindung mit der rechten Szene aufgefallen.

Laut Wolfsburger Polizeibeamten haben sich die drei auf Grund des großen öffentlichen Drucks gestellt. Die drei Männer hatten beim Freundschaftsspiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien (1:1) in der VW-Arena besonders gegen Leroy Sané und Ilkay Gündogan gepöbelt. Immer wieder seien die Begriffe „Neger“ und „Türke“ gefallen, das hatte der Journalist André Voigt am nächsten Morgen in einem Facebook-Live-Video berichtet. Sogar Äußerungen wie „Heil Hitler“ seien gefallen, so Voigt. Das Video löste ein großes Medien-Echo aus.