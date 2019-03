Zeuge meldet zweiten Rassismus-Vorfall bei DFB-Test gegen Serbien - Polizei ermittelt

Der DFB wiederum leitete die Anzeige an die Wolfsburger Polizei weiter. Diese hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Volksverhetzung und Beleidigung eingeleitet. „Die Ermittlungen stehen derzeit am Anfang und wir müssen nun Beweismaterial auswerten und mögliche Zeugen befragen“, so Polizeisprecher Thomas Figge. Auch der DFB bestätigte den Sachverhalt: „Wir können bestätigen, dass ein zweiter Rassismus-Fall in Wolfsburg gemeldet wurde. Zunächst wurde der DFB telefonisch von den Zeugen informiert, daraufhin wurde der Fall von den Zeugen verschriftlicht und vom DFB an die Polizei weitergeleitet“, erklärte der Verband auf Anfrage. „Der DFB unterstützt die polizeilichen Ermittlungen analog des ersten Falls vollumfänglich.“