Nach Rassismus-Rufen gegen Mario Balotelli: Europaweites Stadionverbot für Fan

Ein italienischer Fußballfan darf wegen rassistischer Gesänge gegen Stürmer-Star Mario Balotelli fünf Jahre lang europaweit kein Stadion mehr betreten . Das entschied die Polizeipräsidentin von Verona , Ivana Petricca , wie die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag berichtete. Zuvor hatte die Polizei den 38 Jahre alten Verona-Fan anhand von Videoaufnahmen aus dem Marcantonio Bentegodi-Stadion der Stadt identifiziert.

Dort war Balotelli am 3. November 2019 während des Serie-A-Spiels seines Vereins Brescia Calcio gegen Hellas Verona rassistisch beleidigt worden. Der 38-Jährige darf Ansa zufolge zudem nicht mehr in die Fanzonen, wo sich die Anhänger von Verona auf ihrem Weg zum Bentegodi-Stadion für gewöhnlich treffen. Der 29-jährige Balotelli wurde in Italien als Kind ghanaischer Eltern geboren. Er ist bereits wiederholt Opfer von rassistischen Gesängen sowie Buhrufen geworden.