Rassismus-Vorfall beim Leipziger Derby: „Verhalten ist für uns nicht hinnehmbar“

Leipzig. Auf den ersten Blick verlief das Leipziger Stadtderby zwischen dem 1. FC Lok und der BSG Chemie außerhalb und auf den altehrwürdigen Tribünen des Bruno-Plache-Stadions friedlich, was auch an den häufigen und intensiven Besprechungen zwischen den Messestadt-Rivalen und dem Fanprojekt Leipzig lag. „Ich glaube, wir haben uns noch nie so oft getroffen im Vorfeld einer Partie“, so Lok-Geschäftsführer Alexander Voigt. „Es war wahrscheinlich eines der unspektakulärsten Derbys der vergangenen Jahrzehnte.“