Nach Rassismus-Vorfall in England: Abgebrochenes FA-Cup-Spiel wird Ende Oktober nachgeholt

Das wegen eines Rassismusvorfalls abgebrochene FA-Cup-Spiel zwischen den englischen Fußball-Klubs Haringey Borough und Yeovil Town wird wiederholt. Das Duell soll nach einer Entscheidung des englischen Verbandes FA am 29. Oktober (19.45 Uhr) stattfinden, wie beide Klubs am Montag mitteilten. Am Samstag hatten beim Stand von 0:1 die Haringey-Spieler in der 64. Minute den Rasen verlassen und spielten auch danach nicht weiter.