Aogo "bringt bei Sky Quote": So entschuldigt sich Lehmann nach dem Rassismus-Vorwurf

Wirbel um Jens Lehmann: Der frühere Nationaltorwart geriet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ins Kreuzfeuer der Kritik. Der Grund: Ex-DFB-Profi Dennis Aogo machte eine WhatsApp-Nachricht Lehmanns öffentlich, in der dieser Aogo in dessen Funktion als TV-Experte bei Sky offenbar als "Quotenschwarzer" bezeichnet. Nun hat sich der 51-Jährige bei Aogo selbst sowie via Twitter entschuldigt.

"In einer privaten Nachricht von meinem Handy an Dennis Aogo ist ein Eindruck entstanden für den ich mich im Gespräch mit Dennis entschuldigt habe", schrieb Lehmann am Mittwochmorgen. Der frühere Verteidiger sei als ehemaliger Nationalspieler "sehr fachkundig" und habe "eine tolle Präsenz", außerdem bringe er "bei Sky Quote", so Lehmann weiter. Aogo weilte am Dienstagabend als Experte für das Champions-League-Halbfinalrückspiel zwischen Manchester City und Paris Saint-Germain (2:0) im TV-Studio von Sky in München.

Gegenüber Bild präzisierte Lehmann seine Aussagen. "Ich habe bereits mit Dennis telefoniert und ihn um Verzeihung gebeten, wenn meine Äußerung despektierlich rübergekommen ist", so Lehmann. "Sie war überhaupt nicht so gemeint, sondern positiv. Da er als Sky-Experte fachkundig ist und in seinem Auftreten sehr stark. Und deshalb auch die Quote erhöht. Das wollte ich damit sagen, aber war von mir unglücklich ausgedrückt." Er nehme "die Verantwortung dafür", ergänzte der Ex-Keeper.