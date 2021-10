Rassismus-Vorwurf nach U21-Länderspiel: Man-United-Profi Anthony Elanga beleidigt?

Ein Fußballer des schwedischen U21-Nationalteams ist nach eigener Aussage bei einem Länderspiel gegen Italien in Monza am Dienstag rassistisch beleidigt worden. Der schwedische Fußballverband machte den Vorfall auf seiner Website öffentlich. Bei dem betroffenen Spieler handelt es sich demnach um Anthony Elanga, der in England bei Rekordmeister Manchester United unter Vertrag steht.

