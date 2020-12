Rumänischer Schiedsrichter-Assistent äußert sich zu Vorwürfen: "Meine Absicht war niemals Rassismus"

Zuvor hatte der rumänische Fußballverband (FRF) bereits mit Konsequenzen gedroht , sollten sich die Anschuldigungen bewahrheiten. Beim Spiel zwischen Paris Saint-Germain und Istanbul Basaksehir am Dienstag hatten beide Teams das Spielfeld verlassen, nachdem es zu einer angeblichen rassistischen Beleidigung durch den Vierten Offiziellen Coltescu gegen Basaksehirs kamerunischen Assistenztrainer Pierre Webo gekommen war. Nach längeren Diskussionen in den Katakomben wurde die Partie schließlich abgebrochen und für Mittwochabend mit neuen Schiedsrichtern neu angesetzt.

Der niederländische Referee Danny Makkelie pfeift die Partie dann ab 18.55 Uhr wieder an - und zwar ab der 13. Minute, in der das Spiel abgebrochen wurde. Das teilte die UEFA am Morgen mit. Zur Seite stehen dem 37-Jährigen an den Linien sein Landsmann Mario Diks und der Pole Marcin Boniek. Als Vierter Offizieller wurde der Pole Bartosz Frankowski nominiert.