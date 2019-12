Rassismus-Vorwürfe nach Lok Leipzigs Gastspiel bei Hertha BSC II

Berlin. Während des Fußball-Regionalligaspiels des 1. FC Lok Leipzig bei der zweiten Mannschaft von Hertha BSC (2:1) soll es am Freitagabend in Berlin zu rassistischen Zwischenfällen gekommen sein. Der Herthaner Jessic Ngankam soll durch Affenlaute aus der Leipziger Fankurve beleidigt worden sein. Auch ein Lok-Spieler habe sich rassistisch geäußert. „Angeblich soll einer unserer Spieler zu dem Spieler von Hertha 'Affe' gesagt haben. Ich habe es nicht gehört“, sagte Leipzigs Co-Trainer Nicky Adler dem MDR: „Wenn es so war, ist es wahnsinnig traurig. Es gibt leider immer Unbelehrbare.“