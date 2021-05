Nach Rassismus-Wirbel um Jens Lehmann: Aogo reagiert - "Zweite Chance verdient"

Eine WhatsApp-Nachricht von Jens Lehmann an Dennis Aogo, in der das Wort "Quotenschwarzer" fiel, hat am Mittwoch für reichlich Wirbel gesorgt. Aogo, wie Lehmann ehemaliger Nationalspieler, hatte einen Screenshot von der Nachricht in seiner Instagram-Story veröffentlicht. Jetzt äußerte sich Aogo – abermals via Instagram – zu dem Vorfall. Anzeige

Aogo bestätigte Gespräche mit dem WM-Torwart von 2006: "Ich habe mit ihm heute schon zweimal telefoniert, ich nehme seine Entschuldigung an", sagte der frühere Bundesliga-Profi, der unter anderem für den Hamburger SV und Schalke 04 gespielt hatte. "Ich fand nicht gut, was er geschrieben hat, fand auch die Formulierung nicht gut. Es war auch ein Stück weit respektlos, weil man so etwas nicht schreibt, egal an wen die Nachricht adressiert war." Dennoch will er Lehmann eine weitere Chance geben: "Trotzdem: Jeder Mensch macht Fehler, jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient", nahm Aogo den Ex-Torwart Lehmann in Schutz

Aogo, der seit Beginn dieser Saison regelmäßig beim TV-Sender Sky als Experte auftritt, kündigte auch ein zeitnahes Treffen mit Lehmann an. Dann wolle man "das Thema, wie zwei Männer es tun, hoffentlich aus dem Weg räumen", fügte der 34-Jährige hinzu. Er finde es auch nicht gut, dass "sich alle jetzt auf ihn stürzen".