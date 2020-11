Rassismus-Wirbel um Steffen Freund: S04-Suspendierungen von Bentaleb und Harit wegen afrikanischer Wurzeln

Das Netz empört sich über rassistische Aussagen von Ex-BVB-Profi Steffen Freund. In der Talk-Sendung "Doppelpass" von Sport1 führte der Europameister von 1996 die afrikanischen Wurzeln der beim FC Schalke 04 unter Vertrag stehenden Profis Nabil Bentaleb und Amine Harit als Mitgrund für ihre Suspendierungen unter der Woche an. Vor allem Bentaleb , den Freund in seiner Funktion als Co-Trainer bei den Tottenham Hotspur erlebt hatte, kritisierte der 50-Jährige für dessen Einstellung. "Er ist einer der besten Spieler dann auch. Im Endeffekt bei Schalke gelandet. Aber ist französisch-algerischer Herkunft. Charakter..." , schlussfolgerte Freund.

Nachdem der ehemalige Mittelfeldspieler von Borussia Dortmund mitbekommen hatte, dass seine Aussagen heftige Empörung hervorgerufen hatte, versuchte er sich an einer Erklärung. "Ich habe in den öffentlichen Medien gehört, dass das rassistisch rübergekommen ist. Das war so natürlich nicht gemeint“, sagte der 50-Jährige. Jedoch spiele die Herkunft eine Rolle, wie man als Mensch aufwachse. "Und wie deine Mentalität ist. In Tottenham, wenn ihm das Spiel nicht gefallen hat, hat er das Spielfeld einfach verlassen", sagte Freund, der ebenso wie Bentaleb früher auch für die Spurs spielte.