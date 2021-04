Gegen rassistische Anfeindungen: Auch der FC St. Pauli beteiligt sich an Social-Media-Boykott

"Hass und Hetze im Netz in den Kommentarspalten werden zum Alltag. Dieses weltweite Problem muss angegangen werden. Von den Regierungen, aber vor allem von den Social-Media-Unternehmen", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. Der FC St. Pauli zeige sich solidarisch mit allen Menschen, die Opfer von Hetze und Diskriminierung in den sozialen Medien geworden seien.