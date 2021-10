Rassistische Beleidigung bei U21-Spiel zwischen Italien und Schweden? UEFA untersucht Zwischenfall

Die UEFA untersucht einen offenbar rassistischen Vorfall beim EM-Quaifikationsspiel zwischen den U21-Teams von Italien und Schweden (1:1) am vergangenen Dienstag in Monza. Mögliche Indizien dafür sollen nun von der zuständigen Ethik- und Disziplinarkommission ermittelt werden, teilte die UEFA am Donnerstagabend mit.

