Nach rassistischen Beleidigungen gegen Marcus Rashford: Junger Brite muss Haftstrafe antreten

Weil er den englischen Nationalspieler Marcus Rashford in sozialen Medien rassistisch beleidigt hat, ist ein Brite am Mittwoch zu einer sechswöchigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Der 19-Jährige hatte den Manchester-United-Profi am 11. Juli 2021 bei Twitter beschimpft, nachdem Rashford beim EM-Finale gegen Italien einen Elfmeter verschossen hatte. Italien gewann das Endspiel gegen England im Londoner Wembley-Stadion.

