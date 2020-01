Rätsel um das Knie: Wann wird Marcel Franke eine Option für Kenan Kocak?

Es gibt einige Themen bei 96, auf die Kenan Kocak nicht so gut zu sprechen ist. Marcel Franke ist so eines. Der 26-Jährige befindet sich zurzeit fast überall, nur zu selten in seinem Heimathafen bei Hannover 96. Franke hat den Teilriss im Knie überstanden, wird aber trotzdem nicht fit. Wann kommt er zurück?

„Gute Frage“, konterte Kocak und machte seinem Ärger Luft: „Ich hatte eigentlich gehofft, dass er am ersten Tag zurückkommt.“ Das ist nun zehn Tage her. „Ich habe keinen Termin“, erklärte Kocak. „Es hieß: Jetzt doch nicht, dann hat er wieder Probleme, dann muss er wieder zum Orthopäden, eine zweite Meinung holen, so geht es hin und her.“ 96 hat den Kompass bei Frankes Ärzte-Odyssee verloren.