Rätselhafte Verletzungsseuche: Auch Osako fehlt Werder Bremen - zehnter Ausfall

Das Problem? Keiner weiß so recht, woran es liegt. Viele Spieler müssen aktuell aufgrund von Muskelverletzungen zugucken. So auch Osako, bei dem eine genaue Diagnose aber noch aussteht. "Wir betrachten jeden Einzelfall sehr detailliert und hinterfragen extrem kritisch, ob externe Faktoren oder die Trainingssteuerung Einfluss darauf haben", sagte Kohfeldt bereits vor dem vergangenen Spiel gegen Union Berlin. "Wir haben keine Grundzweifel an unserer Herangehensweise. Trotzdem suchen wir natürlich nach Lösungen für das, was gerade passiert."