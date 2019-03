Rauchmelder schlägt Alarm: Basketball-Halle in Hamburg muss evakuiert werden

Stell dir vor, du sitzt in der Sporthalle und willst eigentlich nur das Basketballspiel deines Herzensvereins verfolgen - und dann schlägt plötzlich der Rauchmelder Alarm. So geschehen am Samstag bei der Zweitligapartie zwischen den Hamburg Towers und den Niners Chemnitz in der Inselparkhalle zu Hamburg-Wilhemsburg. Diese musste in der Folge fast eine halbe Stunde lang komplett evakuiert werden.