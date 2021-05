Bericht: Bemühungen von Eintracht Frankfurt um Ex-Real-Madrid-Star Raúl werden intensiver

Was für einen möglichen Raúl-Wechsel nach Frankfurt spricht: Der 43-Jährige kennt die Bundesliga bereits aus seiner aktiven Zeit beim FC Schalke 04. Dorthin war er 2010 nach 16 Jahren als Profi bei Real gewechselt. 2012 ging er zum al-Sadd SC nach Katar, ehe er seine Karriere 2015 bei New York Cosmos ausklingen ließ. Gegen einen Raúl-Rückkehr nach Deutschland könnte die unklare Situation in der ersten Mannschaft der Madrilenen sprechen. Immer wieder gibt es Spekulationen um einen Abschied von Coach Zinedine Zidane. Berichten aus Spanien zufolge soll der Franzose seinen Spielern bereits mitgeteilt haben, dass er Real am Saisonende verlässt. In diesem Fall könnte Zidanes früherer Mitspieler Raúl zu den möglichen Nachfolgekandidaten gehören.