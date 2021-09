Raus in der 2. Runde: Petkovic scheidet bei US Open in New York gegen Muguruza aus 

Andrea Petkovic ist in der zweiten Runde der US Open ausgeschieden. Die hessische Tennisspielerin verlor am Mittwoch in New York gegen die frühere Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza aus Spanien 4:6, 2:6. Anzeige

In einem gutklassigen Zweitrundenmatch musste sich die Weltranglisten-68. nach 1:29 Stunden geschlagen geben, Muguruza ist beim letzten Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison an Position neun gesetzt. Nach dem Aus von Petkovic ist Angelique Kerber die einzige verbliebene Deutsche bei den Damen. Die Kielerin bestreitet ihre zweite Runde in der deutschen Nacht zum Donnerstag gegen Anhelina Kalinina aus der Ukraine.