"Rausgehen, Chancen kreieren, gewinnen": ManUnited will sich bei RB Leipzig nicht einigeln

Leipzig. Diese Auswärtsbilanz könnte RB Leipzig Sorgen bereiten. Denn Manchester United ist in den vergangenen neun Premier-League-Partien in der Fremde unbesiegt. Am Dienstag (21 Uhr/Sky) treten die Red Devils zum finalen Champions-League-Gruppenspiel in der Red-Bull-Arena an. Beiden Mannschaften täte ein Sieg gut, um auch sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Die Gastgeber haben ihn aufgrund der 0:6-Niederlage im Hinspiel aber deutlich nötiger, sind ohne Dreier auf fremde Hilfe angewiesen.

ManUnited auswärts stark

„Wenn du zum letzten Spiel der Gruppenphase kommst, musst du die Partie offen angehen und gewinnen oder zumindest ein Unentschieden erreichen. Es ist natürlich ein wichtiges Spiel“, sagt Trainer Ole Gunnar Solskjaer. Er weiß, dass in 90 Minuten viel passieren kann. „Wir werden uns nicht zurücklehnen und auf ein 0:0 hoffen. Das ist nicht in unseren Genen. Wir wollen rausgehen, Chancen kreieren und gewinnen.“

Die Mannschaft von Manchester United ist am 7. Dezember 2020 am Steigenberger Hotel in Leipzig mit drei Bussen angekommen.

Zwar ist United aktuell eine der auswärtsstärksten Mannschaften der englischen Liga, mussten aber in den vergangenen drei Partien zunächst jeweils einem Rückstand hinterherlaufen. Gegen Everton, Southampton und West Ham kassierten sie jeweils in der ersten Halbzeit die Tore, holten dann aber zum Teil überragend auf. Alle drei Partien entschieden sie mit jeweils drei eigenen Treffern für sich.

In der Champions League haben die Engländer je einen ihrer Auftritte in der Fremde gewonnen und verloren. „Es ist schon fast zur Tradition für Manchester United geworden, dass wir es uns nicht einfach machen. Vor allem in Istanbul hätten wir eigentlich drei Punkte mitnehmen müssen“, bereut Solskjaer das 1:2 bei Basaksehir. „Aber wir machen es uns eben schwierig, schon seit ich selbst Spieler bei Manchester United war. Und das ist eine lange Zeit her“, lacht der 47-Jährige.



Solskjaer erwartet hartes Spiel

Kapitän Harry Maguire vertraut auf das eigene Team: „Wir haben oftmals Charakter in unseren Auswärtsspielen bewiesen und sind in den Partien auch nach Rückstand wieder gut zurückgekommen.“ Diesen Charakter und das Selbstbewusstsein brauche United auch bei RB Leipzig, sagt der 27-Jährige. Die Bullen schätzt er als heimstark ein. „Aber wir glauben an uns und werden mit allem reingehen was wir haben, um das Ergebnis zu erreichen, das uns den Einzug ins Achtelfinale sichert.“

Die Situation vor dem entscheidenden Duell vergleicht er mit dem zwischen Manchester United und Leicester in der vergangenen Saison. Vom Ausgang dieser Begegnung hing die Qualifikation der Red Devils für die Champions League ab. „Wir haben damals das Spiel für uns entscheiden können und nehmen dieses Selbstvertrauen mit nach Leipzig“, so Maguire. Die Mannschaft sei bereit und freue sich auf die Begegnung.