Nach Rauswurf beim FC Barcelona: Nationaltorwart ter Stegen bedankt sich bei Ex-Trainer Koeman

Barcelona-Torhüter Marc-André ter Stegen hat sich bei seinem gefeuerten Trainer Ronald Koeman bedankt. Die Katalanen hatten sich am Donnerstag von ihrem niederländischen Chefcoach getrennt. "Danke für alles, Mister“, schrieb der 29 Jahre alte Nationaltorhüter bei Twitter. "Ihre Leidenschaft für den Klub und die Stadt ist speziell. Ich wünsche Ihnen nur das Beste für die Zukunft - viel Gesundheit und Glück."

Beim kriselnden FC Barcelona wurde der bisherige Trainer der B-Mannschaft, Sergi Barjuan, übergangsweise zum Nachfolger ernannt. Unter Koeman hatte der Klub zuvor vier Niederlagen in sechs Partien kassiert. Der 49-jährige Barjuan werde die Mannschaft solange betreuen, bis ein neuer Trainer unter Vertrag genommen werde, hatte der Klub am Donnerstag auf seiner Internetseite mitgeteilt.

Spanische Medien spekulieren, dass die wahrscheinlichste Option als Barca-Trainer Klub-Legende Xavi ist. Der Ex-Profi der Katalanen müsste dafür seinen bis Sommer 2023 laufenden Vertrag in Katar bei Al Sadd vorzeitig beenden. "Es ist kein Geheimnis, dass Joan Laporta (Barca-Boss, d. Red.) in den letzten Wochen mit der Klub-Legende in Kontakt stand. Auch nicht, dass Xavi bereit ist, das Ruder bei Barca zu übernehmen", schrieb die Marca. Die Mundo Deportivo geht sogar noch einen Schritt weiter und vermeldet, dass die Rückkehr bereits "beschlossene Sache" sei.