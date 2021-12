Raymond Smith zu stark: Florian Hempel scheitert bei der Darts-WM in Runde drei

Der deutsche Darts-Profi Florian Hempel ist bei der Weltmeisterschaft in London in der dritten Runde ausgeschieden. Knapp eine Woche nach seinem Überraschungssieg gegen den Belgier Dimitri van den Bergh verlor der 31 Jahre alte Kölner am Montag mit 1:4 gegen Raymond Smith aus Australien. Damit bleibt Gabriel Clemens der bisher einzige Deutsche, der bei der WM die Runde der letzten 16 erreicht hat. Im Achtelfinale (ab 29. Dezember) bekommt es Smith mit dem Sieger der Partie zwischen Steve Lennon (Irland) und Mervyn King aus England zu tun.

Am Abend spielt noch Clemens um den Achtelfinal-Einzug: Der Saarländer bekommt es am mit dem walisischen Topspieler Jonny Clayton zu tun und gilt dabei als Außenseiter. Bisher gab es in Clemens 2021 erst einen deutschen Achtelfinalisten in der WM-Geschichte. Die weiteren Teilnehmer Fabian Schmutzler und Martin Schindler waren in der ersten Runde ausgeschieden.