Darts-Legende Raymond van Barneveld beendet seine Karriere: "Ich will diese Schmerzen nicht mehr"

Der mehrfache Darts-Weltmeister Raymond van Barneveld hat das sofortige Ende seiner Karriere live im Fernsehen verkündet. Der 51-jährige Niederländer gab seine Entscheidung am späten Donnerstagabend nach einer 1:7-Niederlage gegen seinen Landsmann und Weltmeister Michael van Gerwen in der Premier League in Rotterdam bekannt.