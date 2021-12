RB-Boss Mintzlaff bestätigt nach Marsch-Trennung: Trainer zweifelte schon länger

Leipzig. Es hat nicht gepasst und ganz offensichtlich war das zumindest Jesse Marsch schon seit einiger Zeit klar. Das bestätigte RB Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff am Sonntagvormittag im Sport1-Doppelpass, rund eine Stunde, nachdem der Club verkündet hatte, dass der US-Amerikaner nicht länger an der Seitenlinie stehen wird. „Jesse kam schon nach dem siebten und dem zehnten Spiel auf uns zu und sagte: Ich weiß nicht, ob ich der richtige Trainer für die Mannschaft bin. Ich weiß nicht, ob meine Philosophie zur Mannschaft passt.“ Anzeige

"Nicht der 'Perfect Fit' zwischen Mannschaft und Trainer"

Skeptiker hatten bereits bei der Verkündung des Wechsels von Marsch an den Cottaweg Zweifel an der Personalie angemeldet. Zwar hatte der US-Amerikaner mit Salzburg zweimal in Folge das österreichische Double gewonnen, galt als begnadeter Motivator. Aber so Mancher war dann doch unsicher, ob das von Julian Nagelsmann zwei Jahre auf Ballbesitzfußball getrimmte Team die Umstellung hin zu Balljagd und Umschaltspiel so würde mitgehen können. „Die Mannschaft hat in den vergangenen Jahren eine andere Entwicklung genommen. Wir waren ein Stück weg vom klassischen RB-Fußball. Dieses Element wollten wir wieder mehr herausstellen“, so Mintzlaff.

DURCHKLICKEN: Sie saßen bisher bei RB auf der Bank Tino Vogel: In RB Leipzigs erster Fußballsaison (2009/10) überhaupt, agierte Tino Vogel als Cheftrainer, bevor es für ihn über die U19 in die zweite Mannschaft von RB ging. Nachdem er am Saisonende 2016 die U23 abgeben musste, übernahm das Urgestein des Clubs die Aufgabe als RB-Scout. ©

Man sei davon ausgegangen, dass das klappen kann. „Wir sind mit großer Überzeugung, einem gutem Gefühl und einem tollem Kader in die Saison gegangen.“ Aber, erklärte der RB-Boss am Sonntag: „Das eine ist manchmal die Theorie, das andere die Praxis. Die Mannschaft war nicht zu 100 Prozent bereit, dieser Überzeugung und den Matchplänen zu folgen.“ Oder anders ausgedrückt: „Es war nicht der ‚Perfect Fit‘ zwischen Mannschaft und Trainer.“ TV-Experte Dietmar Hamann formulierte es am Sonntag in der Sky90-Debatte so: "Ich denke, dass die Spieler diesen reinen Powerfußball nicht mehr wollen, nachdem sie unter Julian Nagelsmann spielerisch deutliche Fortschritte gemacht haben."

Keine kurzfristigen Aktionen

Richten oder zumindest nicht verschlechtern soll die Lage nun erst einmal Achim Beierlorzer, neben Marco Kurth bisher Co-Trainer im Team Marsch. Dass der 54-Jährige nur für eine Partie auf dem Chefsessel Platz nehmen wird, ist unwahrscheinlich. Denn, auch wenn RB laut Mintzlaff nicht gänzlich „im Dunkeln tappt“, war der Club „jetzt nicht täglich auf der Suche nach einem Ersatz“. Überstürzen wollen sie am Cottaweg also nichts. Das war in der Vergangenheit ohnehin nie die Devise der Verantwortlichen.