RB-DNA in der Bundesliga: Diese Trainer haben eine Vergangenheit in Salzburg oder Leipzig

Wie viel Red Bull steckt eigentlich in der Bundesliga? Auf den Trainerposten im deutschen Fußball-Oberhaus gibt es gibt Coaches, die in der Vergangenheit einen dienstlichen Stopp in Leipzig oder Salzburg einlegten. Welche Trainer das sind, wann, wo und wie lange sie bei einem der beiden Vereine an der Seitenlinie standen, haben wir zusammengefasst.