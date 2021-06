RB-Fan Harmon vor Deutschland gegen England sicher: "Geht ins Elfmeterschießen"

Liverpool/Leipzig. Dave Harmon lebt in der Nähe der legendären Liverpooler Anfield Road, fährt im Hauptberuf Pakete aus, beliefert auch Familie Klopp. Harmon, 61, mag die Reds und Jürgen Klopp, sein Fußball-Herz ist aber anderweitig vergeben. An RB Leipzig. „Das Stadion, die Fans, die Stadt - es war Liebe auf den ersten Blick“, erinnert sich Harmon an den 5. April 2015, als Zweitligist RB den 1. FC Nürnberg 2:1 schlug. Harmon war mit seiner Bowling spielenden Tochter zur Bowling-Jugend-EM nach Leipzig gekommen, machte einen Abstecher Richtung Red-Bull-Arena und war entflammt. Der Brite ist in der RB-Fan-Community beliebt, sozial engagiert, will sich in der kommenden Saison einen Traum erfüllen und sein zweites Heimspiel besuchen. Gegen Bayern, den BVB oder Gladbach. Harmon über eine innige Fernbeziehung, seinen Stammkunden Klopp, Julian Nagelsmann Abgang und einen deutschen Sieg gegen England. Im Elfmeterschießen, versteht sich.

