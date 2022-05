RB-Fans erleben in Glasgow pure Gänsehaut-Magie: "Das ganze Stadion ist ein einziger Fanblock"

Glasgow. 1000 Menschen, eingekesselt von entfesselten 49.000 anderen Menschen, von ekstatisch eskalierenden Körpern, von Fußball-Hymnen aus berstenden Kehlen – auch ohne Verstärker lauter als jedes AC/DC-Konzert. Da kann man sich im Gästefanblock verdammt, verdammt klein vorkommen. Und schlagartig wird einem wieder klar: Ein Stadion ist nur so schön wie sein wichtigster Inhalt, in diesem Fall die unfassbaren Schlachtenbummler der Glasgow Rangers im Ibrox am Donnerstagabend.

