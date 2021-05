RB-Frauen haben mit Bielefeld eine Rechnung offen

Leipzig. Drei Spiele in acht Tagen. Hinter den Frauen von RB Leipzig liegt eine anstrengende Woche. Trainerin Katja Greulich spendierte deshalb zwei trainingsfreie Tage, ehe am Mittwoch die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Arminia Bielefeld (Sonntag, 11 Uhr) begann. Und gegen die haben die Leipzigerinnen keine guten Erinnerungen.

Selbstvertrauen getankt

Das Team aus Westfalen sorgte im Hinspiel dafür, dass RB der Re-Start nach der langen Spielpause missglückte. In einer kuriosen Partie verschlief der aktuelle Tabellendritte die ersten 60 Minuten und lag bereits mit 0:4 zurück, ehe eine spektakuläre Aufholjagd zum 3:4 und fast noch zum Ausgleich führte. In der Nachspielzeit besiegelte ein Strafstoß die 3:5-Niederlage. Nun wollen die Leipzigerinnen besser auftreten. „Es ist in den Köpfen drin, dass es aus dem Hinspiel etwas gutzumachen gilt. Dafür braucht es aber wieder eine kompakte Teamleistung“, macht Greulich klar.