RB-Junioren: Ein Remis und zwei Siege gegen Union Berlin

Leipzig. Die U19 der Roten Bullen trennte sich von Union Berlin 0:0. Die U17 besiegte die Eisernen dank eines Treffers von Innenverteidiger Erik Martel 1:0. Und auch die U15 feierte einen 1:0-Sieg gegen die Köpenicker (Torschütze Ben Engelhardt) – der Gesamtsieg ging am Wochenende also an die Roten Bullen.

Nach drei Erfolgen in der U19-Bundesliga wollte das Team von Trainer Alexander Blessin auch das vierte Match hintereinander gegen ein Team aus der unteren Tabellenhälfte für sich entscheiden. Nach dem Abpfiff war Blessin bedient. Seinen Jungs machte er indes keinen Vorwurf. „Das Ding wollte heute einfach nicht rein. Wir treffen Latte, Pfosten, ein Tor wird unerklärlicherweise nicht gegeben, hinten lassen wir nicht eine einzige Chance zu und trotzdem fahren wir nicht als Sieger nach Hause, unfassbar“, versteht der Coach die Fußballwelt nicht mehr. Schon am Freitag steht der nächste Vergleich mit einer Berliner Mannschaft an. Um 18 Uhr ist Hertha BSC zu Gast bei RB am Cottaweg.