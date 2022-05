RB Leipizigs Fans in Glasgow: Die Ruhe vor dem Sturm

Glasgow. Das Gros der RB-Fans - runde 1000 werden im Ibrox-Stadium sein - ist schon seit Mittwoch in Glasgow. Die Stimmung ist gut, die Biere schmecken, die Standrundfahrten erfreuen sich großer Beliebtheit. Das Teamhotel ihrer Lieblinge haben die Schlachtenbummler schnell ausfindig gemacht. Rund ums zentral gelegene Radisson Blu treffen Fußballer, Trainer und Fans aufeinander, wünschen einander das Beste für das wichtigste Spiel der RB-Geschichte, das Halbfinal-Rückspiel bei den Glasgow Rangers. Anzeige

„Celtic und die Rangers mögen sich nicht sonderlich“

Mittendrin im Trubel: Birgit, 64 und Carsten Schreck, 64 aus Hoyerswerda. Die beiden haben sich in der Schule kennengelernt, sind seit 1976 verheiratet, nicht nur familiär bedingt Leipzig-affin und glühende RB-Fans. Bisheriges Glasgow-Highlight für die Schrecks: Ein Erinnerungsfoto mit Cheftrainer Domenico Tedesco, der sich zusammen mit seinen Assistenten die Füße vertrat und wohl auf Eingebungen/Hinweise in Sachen Aufstellung hoffte. „Man wird hier ständig angesprochen“, sagt Birgit, die ihren Fan-Schal in den vier Tagen Glasgow nicht ablegt. „Viele Einheimische wünschen uns Glück fürs Spiel.“

Dazu muss man wissen, dass Glasgow eine geteilte Fußballstadt mit monströser Trennschärfe ist. „Celtic und die Rangers mögen sich nicht sonderlich“, untertreibt Carsten. Das, was sich so alles tut zwischen Lok und Chemie, zwischen dem FC Everton und dem FC Liverpool oder zwischen den Münchner Löwen und Bayern München ist geradezu liebevoll im Vergleich zur „Beziehung“ Rangers/Celtic. Diese beiden Kultclubs stehen einander sportlich, politisch und glaubenstechnisch unversöhnlich gegenüber. Folge: Halb Glasgow (die Celtic-Familie) sagt sich vorm Match im Ibrox: Der Gegner (RB) meines Feindes (Glasgow Rangers) ist mein Freund.

„Unsere gesamte Familie mag RB“

Dass man im „Feindesland“ genau aufpassen muss, was man trägt, musste schon 1976 die Mannschaftsärztin von Dynamo Dresden beim Messepokalspiel bei den Rangers feststellen. Frau Dr. Gisela Israel betrat das Stadion in einem wunderbaren Kostüm, das nur einen Schönheitsfehler hatte: es war grün. Grün sind die Farben der Celtics, der Bohys in Green. Die Rangers-Fans dachten an eine Provokation, waren auf 180, pfiffen die Dynamo-Dame gnadenlos aus. Frau Dr. Israel wurde von einem Ranger-Ordner über den farblichen Fehlgriff aufgeklärt und in die Katakomben gebracht. Ein paar Minuten später gab es Standing Ovations für die Dresdnerin, die ein sehr (Rangers) blaues Cape trug.