Das Top-Spiel des vierten Bundesliga -Spieltags am Samstag zwischen RB Leipzig und dem FC Bayern München (18.30 Uhr, live im SPORT BUZZER-Ticker ) ist zumindest rein tabellarisch aktuell kein Duell auf Augenhöhe. Die Bayern sind dem Widersacher aus Sachsen nach drei Spielen vier Punkte voraus, können den Abstand mit einem Dreier weiter ausbauen. Neben Trainer Julian Nagelsmann kehren auch Dayot Upamecano und Marcel Sabitzer in ihre alte Heimat zurück. Das Duo ist gegen Leipzig trotz leichterer Blessuren eine Option und kann dem Ex-Klub direkt ärgern.

Gegner Leipzig will - auch gegen den FC Bayern mit Ex-Coach Julian Nagelsmann - aber unbedingt gewinnen. Denn mit nur einem Sieg aus den ersten drei Spielen hinkt RB den eigenen Ansprüchen hinterher. Nun müssen im Topspiel schon die Bonuspunkte gegen die Bayern her, um die übermächtigen Münchner nicht schon Mitte September nur noch mit dem Fernglas verfolgen zu können. Marsch versprüht seinen gewohnten Optimismus. "Gerade zu Hause haben wir gegen München immer gut gespielt", betonte der 47-Jährige und verwies auf die 34 000 Zuschauer, die am Samstag im Stadion sein werden: "Meine Botschaft an die Fans ist: Kommt mit Power. Das wird eine neue Situation, denn so viele Fans waren lange nicht im Stadion."