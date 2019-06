Aktuelle Marktwerte da: RB Leipzigs Tyler Adams ist der Gewinner der Bundesliga

Leipzig. "Unser Ziel muss es sein, jedes Jahr einen Tyler Adams zu entwickeln", hatte RB Leipzigs Noch-Trainer und -Sportdirektor Ralf Rangnick am Dienstag auf einer Pressekonferenz gesagt. Diesem Ziel will der 60-Jährige sich künftig widmen. Dieser Tyler Adams, der den Bundesligisten zum 1. Januar verstärkte, etablierte sich an der Pleiße quasi im Handumdrehen. Das schlägt sich auch in den am Mittwoch frisch aktualisierten Marktwerten von transfermarkt.de nieder. Denn kein Akteur im deutschen Fußball-Oberhaus konnte sich prozentual gesehen derart steigern wie der 20-jährige US-Amerikaner. Satte 188,9 Prozent packte er dank seiner Auftritte im Leipziger Trikot obendrauf, stieg von 4,5 auf 13 Millionen Euro.