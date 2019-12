RB Leipzig: Alles schaut auf's Spitzenspiel bei Borussia Dortmund

Personalsituation

RB Leipzig – Borussia Dortmund am 10.09.2016 in der Red Bull Arena: Der Bundesliga-Aufsteiger bedrängt das Tor des hohen Favoriten aus dem Ruhrpott. ©

Gegner

Der BVB hat sich nach einer kleinen Ergebniskrise im November gefangen, ist – wenn auch am Ende etwas glücklich – ins Achtelfinale der Champions League eingezogen und hat in der Liga die letzten drei Spiele zum Teil mit berauschendem Offensiv-Fußball gewonnen. Wackelte Lucien Favre vor wenigen Wochen noch gehörig, sitzt der Taktik-Fuchs nun wieder fest im Sattel. Mit einem Sieg gegen RB könnte er alle Kritiker Lügen strafen und seine Mannschaft auf einen Punkt an den Tabellenführer aus Sachsen heranbringen.