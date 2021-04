Amadou Haidara will mit RB Leipzig ins Pokalfinale: "Jeder hat dieses Ziel"

Amadou Haidara hat bei RB Leipzig einen langen Atem gebraucht, um durchzustarten. Motivationsprobleme in der Liga? Keine! Ziel? DFB-Pokal-Finale in Berlin. Der Malier spricht im SPORTBUZZER-Interview über seinen Platz in der Mannschaft, die Niederlage gegen die Bayern und die Titelambitionen in dieser Saison.