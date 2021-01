RB Leipzig auf Kurs: Nagelsmann-Elf will auch gegen Dortmund als Heimmacht bestehen

Leipzig. RB Leipzig und Borussia Dortmund haben schon mehrfach die Klingen gekreuzt und lieferten sich kampfbetonte Duelle. Cheftrainer Julian Nagelsmann spielt mit den Messestädtern bisher eine starke Saison. Sein Team konnte neun Siege einfahren, obwohl der Coach in der Startelf häufig auf einen nominellen Stürmer verzichtete. Die Westfalen landeten bis dato acht Erfolge, haben aber mit 28 Toren den Sachsen drei Treffer voraus. Die Roten Bullen gehen nach zuletzt zwei Heimniederlagen gegen die Schwarz-Gelben trotzdem in die Vollen und auf Sieg. "Den plane ich schon ein", sagte Nagelsmann vorab selbstbewusst. Anzeige

Tabelle

Die Sachsen (31 Punkte) sind erster Verfolger von Spitzenreiter und Rekordmeister Bayern München (33 Punkte). Die Flick-Elf gab am Freitagabend eine 2:0-Führung in Gladbach aus der Hand und verlor 2:3. Die Sachsen können somit mit einem Erfolg gegen den BVB den Platz an der Sonne erobern.

DURCHKLICKEN: RB Leipzigs Spiele gegen den BVB RB Leipzig – Borussia Dortmund am 10.09.2016 in der Red Bull Arena: Der Bundesliga-Aufsteiger bedrängt das Tor des hohen Favoriten aus dem Ruhrpott. ©

Für die Westfalen heißt es Angriff: Den Viertplatzierten trennen nur drei Punkte von Tabellennachbar Bayer Leverkusen. Die Werkself ließ zuletzt Zähler bei der Eintracht (1:2) und ist am Samstag bei Werder Bremen gefordert. Gewinnt der BVB und verliert dessen Ex-Coach Peter Bosz an der Weser, können die Schwarz-Gelben an Leverkusen vorbei auf Rang drei ziehen.

Heimbilanz RB Leipzig

Die Rot-Weißen sind nach sieben Liga-Partien auf heimischem Rasen noch unbesiegt. Die Nagelsmann-Elf verbuchte sechs Erfolge und fuhr am 13. Spieltag gegen das Kölner Team von Trainer Markus Gisdol ein 0:0-Unentschieden ein. Bis auf dieses torlose Remis versenkten die Bullen daheim mindestens zwei Tore je Heimpartie im gegnerischen Kasten.

Auswärtsbilanz BVB

Die Dortmunder gewannen vier Duelle in der Fremde und holten einen Punkt bei Eintracht Frankfurt (1:1). Zwei Niederlagen stehen zu Buche. Die Erste kassierten die Westfalen zu Beginn der Saison beim 0:2 in Augsburg, die Zweite kurz vor Weihnachten bei den Eisernen in Berlin (1:2).

Geisterspiel

Am 20. Juni vergangenen Jahres spielten beide Mannschaften bereits vor einer Geisterkulisse in der Red-Bull-Arena. Die 42.959 Plätze blieben unbesetzt. BVB-Stürmer Erling Haaland schnürte gegen die Sachsen einen Doppelpack und brachte die Favre-Elf auf die Siegerstraße. Trotz der 0:2-Niederlage erreichten die Messestädter das Saisonziel Champions-League.

Taktik

Julian Nagelsmanns Bullen holten beim ballbesitzorientierten Spiel (3-4-2-1) gegen die TSG Hoffenheim einen 1:0-Sieg und einen Punkt gegen den FC Köln (0:0). Gegen den VfB Stuttgart ließ der Leipzig-Coach seine Männer im 4-1-4-1-System auflaufen. RB siegte 1:0 bei den Schwaben und schob sich für eine Nacht auf Rang eins des Tableaus.

Edin Terzic setzt seit seinem Amtsantritt auf ein defensives 4-2-3-1, gewann so zwei Partien gegen den VfL Wolfsburg (2:0) und bei Werder Bremen (1:0), musste sich aber an der Alten Försterei bei Union Berlin mit 1:2 geschlagen geben.

Topscorer

Die Torgaranten beider Teams tragen die Nummer neun auf ihrem Trikot. Leipzigs Fan-Liebling Yussuf Poulsen läutete die Saison mit einem Treffer gegen Mainz 05 ein. Der dienstälteste RB-Profi geht voran. Der Däne erzielte wettbewerbsübergreifend sieben Treffer, davon vier Liga-Tore für die Bullen.

BVB-Goalgetter Erling Haaland schoss in allen Wettbewerben 17 Buden für die Westfalen. Aufgrund von Knieproblemen verpasste er fünf Liga-Spiele. Bei neun Einsätzen traf der Norweger zehn Mal. Allein bei der Hertha (5:2) glänzte das Ass im November mit einen Viererpack.

Defensive

Leipzig brilliert mit der stärksten Defensive der Liga und lässt – verglichen mit dem BVB – nur die Hälfte an Bällen durch die eigenen Abwehrreichen Richtung Tor segeln. Keeper Peter Gulacsi musste bisher nur neun Mal hinter sich greifen.