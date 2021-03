RB Leipzigs Aus nach doppeltem 0:2: "Tolle Gruppenphase, XXL-Böcke als Mühlsteine"

Eines war vor Beginn der Achtelfinal-Konsultationen mit dem ruhmreichen FC Liverpool klar: RB braucht zwei Top-Leistungen, um die Reds aus dem Wettbewerb zu kicken. Gegen ein Team, das in der Liga mit den Mühen der Ebene zu kämpfen hat, aber an besonderen Tagen nach wie vor zu Besonderem fähig ist. Gegen eine Mannschaft, die auch ohne Stars wie Virgil van Dijk aus glänzend dotierten Klasse-Spielern besteht. Gegen einen (Welt)Trainer, der zuallerletzt an sich und den Seinen zweifelt, der das Coachen nicht über Nacht verlernt hat und auch in Krisenzeiten nasse Handtücher entflammen kann. Anzeige

Die Roten Bullen haben einstellungs- und aufstellungstechnisch in beiden Partien alles an den Start gebracht. Sie machten sich leider etwas kleiner als sie sind, rannten und kombinierten sich zwar einen Wolf, doch das war meist brotlose Kunst. Es hat nicht gereicht, weil zu Darbietungen am physischen und mentalen Limit auch Tore, das nötige Match-Glück und Null-Fehler-Ritte gehören.