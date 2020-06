RB Leipzig bangt vorm Hoffenheim-Gastspiel um Marcel Sabitzer

Leipzig. Nach dem enttäuschenden 1:1 (1:0) von RB Leipzig gegen Schlusslicht SC Paderborn steht vor dem Einsatz von Marcel Sabitzer (muskuläre Probleme an der Wade) ein kleines Fragezeichen. Am Donnerstag, einen Tag vor dem Gastspiel des Fußball-Bundesligisten bei der TSG Hoffenheim (20.30 Uhr), soll der österreichische Nationalspieler wieder trainieren. „Dann müssen wir gucken, ob er mitfliegen kann. Ich bin ganz guter Dinge“, sagte Trainer Julian Nagelsmann auf der Pressekonferenz am Mittwoch. Sabitzer hatte in Paderborn verletzungsbedingt aussetzen müssen.