RB Leipzig baut ein Fanhaus – und verewigt die Mannschaft mit einer Zeitkapsel

Leipzig. Verchromt, in der Märzsonne schillernd und sehr futuristisch: Genau so sollte eine Zeitkapsel aussehen. Denn die, die RB Leipzig am Mittwoch im Fundament des künftigen Fanhauses vergraben hat, soll erst irgendwann in ferner Zukunft wieder an die Oberfläche geraten. In die Kapsel steckten Ulrich Wolter, Director Operations bei den Roten Bullen, und die Fanbeauftragten ein RB-Trikot, das zuvor alle aktuellen Spieler unterschrieben hatten. Zudem kam in den Zylinder eine Liste mit den derzeit 63 offiziellen Fanclubs der Leipziger. „Die Fanclubs und die Fans müssen dabei sein. Schließlich sollen sie künftig hier Gäste sein" betonte Ulrich Wolter beim Vergraben der Zeitkapsel. Und damit auch das Datum für die Zukunft gewahrt wird, fand eine LVZ vom 24. März 2021 ebenfalls Platz darin.

Anlaufstelle für RB-Fans

Nach dem verschließen mit Schrauben und Muttern wurde die Kapsel ins Fundament des Fanhauses, dass neben der Festwiese gebaut wird, eingelassen. Das Gebäude soll als Anlaufstelle für die Fans des Leipziger Bundesligisten agieren. „Als wir das Stadion gekauft haben, standen hier die Kassenhäuschen. Die mussten abgerissen werden. Aber wir haben uns damals beim Kauf verpflichtet, dass hier etwas Neues entsteht“, erklärte Wolter.

Zudem sollen in Zukunft im Fanhaus die Fanbeauftragten des Vereins ihre Büros beziehen. „Hier sollen sie sich mit den Fans treffen. Außerdem soll hier ein Ort mit einem Gastronomiebereich entstehen, wo sich die Anhänger auch untereinander treffen können.“ An der Festwiese steht das Fanhaus in optimaler Lage. „Jeder kann hier gut herkommen. Es wird auch eine Anlaufstelle für unsere Fans sein, die dann nicht immer auf unsere Geschäftsstelle kommen müssen“, so Wolter weiter.

Neue Dauerkartenstrategie

Auf die Idee seien die Fanbetreuer gekommen. „Wir versuchen unsere Fans immer wieder mit solchen Aktionen zu überraschen, wie auch zuletzt bei den Champions-League-Spielen, als wir im Stadion in Budapest die Fanbanner aufgehängt haben“, erklärte Wolter den Hintergrund. „Ich freue mich sehr, dass unsere Fanbetreuung so nah an den Fans ist und immer wieder – vor allem in diesen schwierigen Zeiten – noch mehr Nähe schaffen.“



RB Leipzigs Ulrich Wolter versenkt die Zeitkapsel. © Dirk Knofe