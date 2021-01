RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen live im TV und Online-Stream sehen

Topspiel in der Bundesliga! Am Samstag trifft mit RB Leipzig der Tabellenzweite des deutschen Oberhauses auf den Tabellendritten Bayer Leverkusen (18.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Für beide Mannschaften wäre ein Sieg gleichbedeutend mit einem "Big Point" gegen die Konkurrenz: Die Leipziger könnten den Abstand auf die Werkself auf sechs Zähler erhöhen, die Leverkusener indes mit einem Dreier an den Sachsen vorbeiziehen. Am vergangenen Spieltag patzten die Bayern-Verfolger im Gleichschritt und mussten den Rekordmeister vorübergehend davonziehen lassen.

