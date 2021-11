RB Leipzig, Bayer Leverkusen und die Belastungssteuerung: Bär Brobbey bleibt gesetzt

Zauberwort: Belastungssteuerung

Wiedersehen mit Schick

Nein, die elf 5:0-Gewinner werden den Anpfiff in der nahezu menschenleeren Red-Bull-Arena wohl nicht gemeinsam auf dem Rasen erleben. Weil die Belastungssteuerung und die dazugehörigen Daten und Zahlen anderes verlangen. Zu Sir Alf Ramseys Zeiten mussten die Spieler nicht alle drei Tage ran, fummelte Nobby Stiles seine Gebiss-Vorderreihe nur alle sieben Tage heraus und bewies Mut zur Lücke. Heuer sind die Profis gläsern, wissen die Sportwissenschaftler en detail, welche Säfte bei wem sprudeln und welche nicht, wo sich ein zumachender Muskel anbahnt, wer besser gar nicht spielt oder nur zu einem Teileinsatz fähig ist. Weil das so ist, dürfte am Sonntag die eine oder andere frische Kraft an die Stanze gestellt werden.

So käme Amadou Haidara für den in Brügge überragenden und jede Menge Laktat produzierenden Konrad Laimer in Frage. Überdies böten sich der ausgeruhte Tyler Adams und der wieder fitte Dominik Szoboszlai an. Aber für wen eigentlich? Keine Luft kann/wird Jesse Marsch an Kevin Kampl, 31, und Emil Forsberg, 30, lassen. Die beiden älteren Herrschaften sind für ihr Alter erstaunlich gut zu Fuß, zerrten den Karren in Brügge aus dem Dreck und werden auch gegen Bayer schwielige Hand anlegen. Vorerst gesetzt ist zudem das Sturm-Duo André Silva/Brian Brobbey. Das ungleiche Paar ergänzte sich im Jan-Breydel-Stadion auf kongeniale Weise. Der eine steuerte Technik und Schläue bei, der andere stellte furchtlos seinen gestählten Body in jedes Duell.